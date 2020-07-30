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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci

İHA

Kandıra'nın Goncaaydın ve Kocakaymaz mahalle statüsüne geçen köyleri, Kurban Bayramı öncesinde doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci

Kandıra’nın Goncaaydın ve Kocakaymaz mahalle statüsüne geçen köyleri, Kurban Bayramı öncesinde doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kandıra’nın Goncaaydın ve Kocakaymaz köylerine verilen doğalgaz nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık, gaz dağıtım firması yetkilileri, ilçe protokolü ve Goncaaydın köyü sakinleri katıldı. Törende, doğalgaz yakma meşalesini Başkan Büyükakın tutuşturdu.
Kandıra’nın GoncaaydinKocakayamaz Mahallesi’nde toplam 80 dairenin faydalanacağı doğalgaz verme töreninde konuşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli, doğalgaz dağıtımı açısından Türkiye’nin en şanslı illerinden biridir. Hatta Avrupa’nın pek çok köy yerleşiminde de böyle yaygın doğalgaz şebekesi yoktur. Goncaaydın ve Kocakaymaz mahallelerimizi yakından ilgilendiren bu hattın hemşehrilerimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Köyden kente geri dönüşü teşvik etmiş oluyoruz. Buralarda tatil sezonunun daha uzun sürmesine de katkıda bulunuyoruz. Ayrıca kış aylarında fosil yakıtlar tüketildiğinde şehrin üzerinde bir gaz bulutu olurdu. Bunu artık görmüyoruz. Bu da son derece sevindiricidir. Sanıyorum doğalgaz konforuyla kış aylarında da burada yaşamaya başlayacaklar. Böylelikle köylerimiz daha da canlanacak. Köyle kent böylelikle bir bütün haline gelmiş olacak. Her açıdan köylerimizdeki gelişmeye katkı sağlamış olacağız” dedi.
Goncaaydın ve Kocakaymaz köylerinde 3 bin 700 metre hat döşendiği bilgisini veren Başkan Büyükakın, “Yüklenici firma ile bir protokol yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak kazı ve dolgu çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın doğalgazla buluşmasını sağlamış oluyoruz. Sadece burada değil, Kocaeli’nin birçok yerinde vatandaşımıza doğalgaz ulaştırılması için böyle bir süreci yürütüyoruz” diye konuştu.
Kandıra Kefken ve Kerpe’de 7 bin 660 metrelik 450 daireyi ilgilendiren doğalgaz hattının yapım programında olduğu bilgisini de paylaşan Büyükakın, Kandıra Cebeci’de 33 bin 176 metre ve bin 300 dairenin doğalgaz hattının da yapım programında olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın ayrıca, Gölcük Hamidiye Köyü’nde tamamlanan 3 bin 712 metre doğalgaz şebekesi ile toplamda 2 bin 155 daire için 57 bin 728 metre doğalgaz şebekesi çalışmasının bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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