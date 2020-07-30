Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor 2 çocuk annesi kadın yıllardır şehirler arası otobüslerde direksiyon sallıyor Kocaeli'nin ilk kadın otobüs sürücüsü yollara çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor 2 çocuk annesi kadın yıllardır şehirler arası otobüslerde direksiyon sallıyor Kocaeli'nin ilk kadın otobüs sürücüsü yollara çıktı

İHA

Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor 2 çocuk annesi kadın yıllardır şehirler arası otobüslerde direksiyon sallıyor Kocaeli'nin ilk kadın otobüs sürücüsü yollara çıktı

Şehirler arası otobüslerde 7 yıldır direksiyon sallayan 50 yaşındaki Zeliha Vural’ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Bursa’da yaşayan 50 yaşındaki Zeliha Vural, yıllardır şehirler arası otobüs firmalarında yolcu taşıyor. Daha önce tır, beton mikseri sürücülüğü yapan Vural, 7 yıldır şehirler arası otobüslerde yolcu taşıyor. Şu anda Asya Tur firmasında Kocaeli ile Ankara ve İzmir illeri arasında otobüs sürücülüğü yapan Vural’ı gören yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vural Kocaeli'de de ilk kadın otobüs sürücüsü olma özelliğini taşıyor. Vural’ı otobüsün direksiyonun başında gören vatandaşların kimisi cep telefonuna sarılıp fotoğrafını çekiyor, kimisi ise meraklı gözlerle izliyor. Kadın olduğu için aracına binen vatandaşların, yolculuğun il dakikalarında endişe yaşayabildiğini söyleyen Vural, yolculuk sonunda ise herkesin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Vatandaşlar ise Vural’ı hostes sandıklarını, sürücü olduklarını görünce ise şaşırdıklarını dile getirdi.

"İnsanlar otobüse ilk bindiklerinde şaşkınlıklarını görüyorum"
İşini çok sevdiğini ifade eden Zeliha Vural, “Ben 2004 yılında ehliyet aldım. Tır kullandım, beton mikseri kullandım. Şimdi de otobüs kullanıyorum. İşim çok zevkli ama sorumluluğu çok fazla. Can taşıyoruz. Bunun için sorumluluğu çok fazla. İnsanlar otobüse ilk bindiklerinde şaşkınlıklarını görüyorum. İnerlerken de çok fazla teşekkür alıyorum. Bence kadınlar bu işe el atmalılar. Türkiye’de 900’den fazla büyük ehliyeti olan kadın var. Ama bu sektörde 23 kişiyiz. Kadınların istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Özellikle akşamları kadın olduğum için endişelenenler çok fazla oluyor. Bindikleri zaman araç içi ışıkları 15 dakika kadar kapatmıyorum. Güven kazandıktan sonra ışıkları kapatıyorum. Çocuklarım büyükler. Onların desteklerini aldım. Ailem her zaman bana destek oluyor. Onlar olmasaydı ben bu işi yapamazdım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor
Başkan Hürriyet’ten marketlere, dayanışma kampanyası teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten marketlere, dayanışma kampanyası ...
Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci
YEREL HABERLER Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci
Bacasız sanayi ile 39 ülkeye ihracat İzmitli sanayiciler istihdama dev katkı için yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bacasız sanayi ile 39 ülkeye ihracat İzmitli ...
Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret
Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı
Bayramda ulaşım ve parkomatlar ücretsiz
YEREL HABERLER Bayramda ulaşım ve parkomatlar ücretsiz
İzmit Belediyesinden vatandaşa 25 bin kurban poşeti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden vatandaşa 25 bin kurban poşeti
Başkan Hürriyet’ten Didim’e Kocaelispor hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Didim’e Kocaelispor hediyesi
Ormanya Bayrama hazır
YEREL HABERLER Ormanya Bayrama hazır
İzmit Köy konakları Hürriyet’le eğitim yuvası olacak
YEREL HABERLER İzmit Köy konakları Hürriyet’le eğitim yuvası olacak
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ...
Kocaeli’de bayram temizliği
YEREL HABERLER Kocaeli’de bayram temizliği
TEM’deki bayram yoğunluğu azaldı
YEREL HABERLER TEM’deki bayram yoğunluğu azaldı
Yenidoğan, Serdar ve Kuruçeşme’de bayram temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Yenidoğan, Serdar ve Kuruçeşme’de bayram temizliği ...
Kocaeli’de otobüs ve tramvaylar bayrama hazır
YEREL HABERLER Kocaeli’de otobüs ve tramvaylar bayrama hazır
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı Kendisini eve kilitleyen şahıs, gözaltına alınmamak için polislere uzun süre direndi Alkollü şahıs polislere "Bana bir tane vursanıza" diye bağırdı
YEREL HABERLER Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu ...
Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM’de oluşturduğu yoğunluk arttı Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM’de ...
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)
Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi 
YEREL HABERLER Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi 
Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti
YEREL HABERLER Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye ...
Başkan Hürriyet’ten personele Kocaelispor sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten personele Kocaelispor sürprizi
Kocaeli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Hafif yaralanan çocuk annesinin kucağında hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ...
İzmit'te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor
YEREL HABERLER İzmit'te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X