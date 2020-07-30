İzmit Belediyesinin Boğa Yakalama Timi bayrama hazır

İzmit Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan “Boğa Yakalama Timi” bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan “Boğa Yakalama Timi” eğitimlerini tamamladı. Bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek olan ekip, kaçan kurbanlık hayvanları zarar görmeyecekleri şekilde yakalayarak sahibine teslim edecek. Oluşturulan time İzmit Belediyesi veteriner hekimleri tarafından hayvan mizacı, hayvana yaklaşma şekilleri ve kaçan hayvanların kontrolü, yakalanması, aletekipman kullanımı, iş güvenliği konularında önemli bilgiler verildi. Kurban Bayramı boyunca görev yapacak olan boğa timi bilgi, beceri ve tecrübe anlamında tam donanımlı olarak İzmit halkının hizmetinde olacak. Vatandaşlar kaçan kurbanlıklarını boğa timine bildirmek için İzmit Belediyesine telefonla başvurabilecek.

Öte yandan İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde tatlı, şekerleme ve çikolata satış yerlerini denetlemelerde bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri arttıran ekipler, yapılan denetimlerde hijyen, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına dikkat etti. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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