TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2)

TEM'DE YOĞUNLUK ARTTI
TEM yolu Kocaeli geçişinde, Kurban Bayramı´nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı. İstanbul´dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.
D-100 KARAYOLU AÇIK
Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu´nu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK
İstanbulİzmir Otoyolu´nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü´nü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti. EskihisarTopçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi´nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2020-07-30 22:42:17
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.