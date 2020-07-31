Acemi kasaplar hastanelik oldu 

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlık keserken ya da parçalarken yaralanan kişiler hastanelik oldu. Kocaeli´de 163, Sakarya´da 92, Zonguldak´ta 24, Düzce´de 34, Bolu´da 25, Karabük´te 20 ve Bartın´da 17 kişi ellerinde, kollarında ve bacaklarında oluşan kesikler nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaralılar, müdahalelerinin ardından evlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli

2020-07-31 13:51:14



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