El yazısıyla yazdığı Kur´an-ı Kerim´i Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El yazısıyla yazdığı Kur´an-ı Kerim´i Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek

DHA

El yazısıyla yazdığı Kur´an-ı Kerim´i Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek


Ergün AYAZAlişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli Lokman Arslan (70), tamamını el yazısı ile yazdığı Kur´an-ı Kerim´i, koronavirüsle mücadelede etkin rol oynayan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek. Arslan, "Sağlık ordumuz bu süreçte çok fazla mücadele verdi. Sevabını, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum" dedi. 
Körfez ilçesinde 24 sene önce emekli olan fabrika işçisi Lokman Arslan, hobi olarak el yazısıyla Kur´an-ı Kerim yazmaya başladı. İlk denemede bir Kur´an-ı Kerim´i 2 yılda tamamlayan Arslan, daha sonra yazdığı 6 Kur´an-ı Kerim´i çevresindeki dostlarına hediye etti. Salgın döneminde 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Lokman Arslan, çocuklarının tavsiyesi üzerine bir kez daha Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazmaya karar verdi. Arslan, evinin altında bulunan 40 metrekarelik odada iki ayda Kur´an-ı Kerim´i tamamladı. Arslan, Kuran-ı Kerim'i, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek.
Sokakta buldukları bir kedinin de Kur´an-ı Kerim yazdığı süre boyunca sürekli yanından ayrılmadığını ifade eden Lokman Arslan, "24 sene önce emekli oldum ve o zamanlar heveslendim, caminin hocasından ders aldıktan sonra Kur´an-ı Kerim okumayı öğrendim. Hevesim devam edince, yazmaya da merak sardım. Hobi şeklinde başlamıştı benim için. Zaten dinimiz açısından herkesin Kur´an-ı Kerim´i okuması ve anlaması lazım. İlerleyen dönemlerde bir tane Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazdım, onu belediye başkanına hediye ettim ama çok beğenilmedi. Fotokopi kağıtlarına yazmıştım, bana daha sonra güzel bir kağıt verdiler, ikinci kez ona yazdım. İlerleyen dönemler hobi olarak Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazmaya başladım. Şu ana kadar 6 tane el yazısı Kur´an-ı Kerim´im vardı, hepsini benim için değerli dostlarıma hediye ettim" dedi.
'HER GÜN 10 SAYFA YAZARAK 2 AYDA TAMAMLADIM'
Evde kal çağrılarına uyduğu süre boyunca vakit geçirmek için yeniden yazmaya başladığını söyleyen Lokman Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
"Yedinci Kur´an-ı Kerim´i ise koronavirüs salgının en yoğun olduğu günlerde yazmaya başladım. Evde kal çağrılarına uyuyorduk zaten, 65 yaş üzerinde olduğum için dışarı çıkamıyordum. Evde kaldığım zaman çocuklarım bana sıkılmamam için bir daha yazmamı önerdi. Ben de bir kez daha yazmaya başladım. İki ay içinde bitirmeyi hedeflemiştim. Her gün 10 sayfa yazarak 2 ay içerisinde bitirdim. İnşallah ciltlendikten sonra Sağlık Bakanlığı´na hediye edilecek." 
'KEDİM BANA EŞLİK ETTİ'
Kur´an-ı Kerim´i yazdığı süre boyunca sokakta buldukların bir kedinin sürekli kendisine eşlik ettiğini ifade eden Lokman Arslan, "Kur´an-ı Kerim´i yazmak, okumasından daha keyifli. Çünkü yazarken manasını daha iyi anlıyorsun, kelimelerle tek tek ilgilendiğin için manası ne onu sorguluyorsun. O nedenle Kur´an-ı Kerim´i yazmak benim için daha keyifli. Şükürler olsun bitirdim. Kur´an-ı Kerim´i yazarken de sürekli yanımda bir ziyaretçim var. 2 ay önce yolda bulduk bu kediyi, şu an hiç yanımdan ayrılmıyor. Torunum adını `Kaju´ koymuş. Benim eğlencem oldu, elimle besliyorum" diye konuştu. 
"SAĞLIK ORDUMUZA ARMAĞAN OLSUN" 
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Lokman Arslan, şöyle konuştu: 
"Ordumuz bu sene görünmeyen bir düşmanla savaşıyor. Bu düşman ne yazık ki bütün dünyayı etkiledi. Sağlık ordumuz da silahlı ordumuz gibi çok fazla mücadele verdi. Şehitlerimiz de oldu. Çocuklarım da bana sağlık ordusunun gösterdiği mücadele nedeniyle Sağlık Bakanlığı´na hediye etmemi önerdi. O niyetle yazdık sevabını sağlık ordusunda hayatını kaybedenlere hediye ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2020-08-01 10:04:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı
Ormanlık alanda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda silahlı kavga: 2 yaralı
Ormanlık alanda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda silahlı kavga: 2 yaralı
Kocaeli’de 236 kişi kurban keserken kendini yaraladı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 236 kişi kurban keserken kendini yaraladı
İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
YEREL HABERLER İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor Belediye tespit edilen kaçak yapılar için yıkım kararı aldı, mahkeme durdurdu
YEREL HABERLER Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı ...
Acemi kasaplar hastanelik oldu 
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu 
Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü
YEREL HABERLER Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol ...
Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek ...
Acemi kasap elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasap elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak ...
Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban kestiler
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban ...
TEM’deki bayram yoğunluğu sona erdi
YEREL HABERLER TEM’deki bayram yoğunluğu sona erdi
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2)
YEREL HABERLER TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ...
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolunda arızalanan araçlara anında tahliye
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolunda arızalanan araçlara anında ...
İzmit Belediyesinin Boğa Yakalama Timi bayrama hazır
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinin Boğa Yakalama Timi bayrama hazır
Kocaeli'de eski patronunu öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de eski patronunu öldüren şahıs tutuklandı
Büyükakın’dan Karamürsel köylüleri ile buluştu
YEREL HABERLER Büyükakın’dan Karamürsel köylüleri ile buluştu
Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor 2 çocuk annesi kadın yıllardır şehirler arası otobüslerde direksiyon sallıyor Kocaeli'nin ilk kadın otobüs sürücüsü yollara çıktı
YEREL HABERLER Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor 2 ...
Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor
Başkan Hürriyet’ten marketlere, dayanışma kampanyası teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten marketlere, dayanışma kampanyası ...
Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci
YEREL HABERLER Kandıra köylerinde bayram öncesi doğalgaz sevinci
Bacasız sanayi ile 39 ülkeye ihracat İzmitli sanayiciler istihdama dev katkı için yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bacasız sanayi ile 39 ülkeye ihracat İzmitli ...
Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten hayvan pazarına ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X