El yazısıyla yazdığı Kur´an-ı Kerim´i Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek

Ergün AYAZAlişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli Lokman Arslan (70), tamamını el yazısı ile yazdığı Kur´an-ı Kerim´i, koronavirüsle mücadelede etkin rol oynayan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek. Arslan, "Sağlık ordumuz bu süreçte çok fazla mücadele verdi. Sevabını, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum" dedi.

Körfez ilçesinde 24 sene önce emekli olan fabrika işçisi Lokman Arslan, hobi olarak el yazısıyla Kur´an-ı Kerim yazmaya başladı. İlk denemede bir Kur´an-ı Kerim´i 2 yılda tamamlayan Arslan, daha sonra yazdığı 6 Kur´an-ı Kerim´i çevresindeki dostlarına hediye etti. Salgın döneminde 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Lokman Arslan, çocuklarının tavsiyesi üzerine bir kez daha Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazmaya karar verdi. Arslan, evinin altında bulunan 40 metrekarelik odada iki ayda Kur´an-ı Kerim´i tamamladı. Arslan, Kuran-ı Kerim'i, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı´na hediye edecek.

Sokakta buldukları bir kedinin de Kur´an-ı Kerim yazdığı süre boyunca sürekli yanından ayrılmadığını ifade eden Lokman Arslan, "24 sene önce emekli oldum ve o zamanlar heveslendim, caminin hocasından ders aldıktan sonra Kur´an-ı Kerim okumayı öğrendim. Hevesim devam edince, yazmaya da merak sardım. Hobi şeklinde başlamıştı benim için. Zaten dinimiz açısından herkesin Kur´an-ı Kerim´i okuması ve anlaması lazım. İlerleyen dönemlerde bir tane Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazdım, onu belediye başkanına hediye ettim ama çok beğenilmedi. Fotokopi kağıtlarına yazmıştım, bana daha sonra güzel bir kağıt verdiler, ikinci kez ona yazdım. İlerleyen dönemler hobi olarak Kur´an-ı Kerim´i el yazısıyla yazmaya başladım. Şu ana kadar 6 tane el yazısı Kur´an-ı Kerim´im vardı, hepsini benim için değerli dostlarıma hediye ettim" dedi.

'HER GÜN 10 SAYFA YAZARAK 2 AYDA TAMAMLADIM'

Evde kal çağrılarına uyduğu süre boyunca vakit geçirmek için yeniden yazmaya başladığını söyleyen Lokman Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yedinci Kur´an-ı Kerim´i ise koronavirüs salgının en yoğun olduğu günlerde yazmaya başladım. Evde kal çağrılarına uyuyorduk zaten, 65 yaş üzerinde olduğum için dışarı çıkamıyordum. Evde kaldığım zaman çocuklarım bana sıkılmamam için bir daha yazmamı önerdi. Ben de bir kez daha yazmaya başladım. İki ay içinde bitirmeyi hedeflemiştim. Her gün 10 sayfa yazarak 2 ay içerisinde bitirdim. İnşallah ciltlendikten sonra Sağlık Bakanlığı´na hediye edilecek."

'KEDİM BANA EŞLİK ETTİ'

Kur´an-ı Kerim´i yazdığı süre boyunca sokakta buldukların bir kedinin sürekli kendisine eşlik ettiğini ifade eden Lokman Arslan, "Kur´an-ı Kerim´i yazmak, okumasından daha keyifli. Çünkü yazarken manasını daha iyi anlıyorsun, kelimelerle tek tek ilgilendiğin için manası ne onu sorguluyorsun. O nedenle Kur´an-ı Kerim´i yazmak benim için daha keyifli. Şükürler olsun bitirdim. Kur´an-ı Kerim´i yazarken de sürekli yanımda bir ziyaretçim var. 2 ay önce yolda bulduk bu kediyi, şu an hiç yanımdan ayrılmıyor. Torunum adını `Kaju´ koymuş. Benim eğlencem oldu, elimle besliyorum" diye konuştu.

"SAĞLIK ORDUMUZA ARMAĞAN OLSUN"

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Lokman Arslan, şöyle konuştu:

"Ordumuz bu sene görünmeyen bir düşmanla savaşıyor. Bu düşman ne yazık ki bütün dünyayı etkiledi. Sağlık ordumuz da silahlı ordumuz gibi çok fazla mücadele verdi. Şehitlerimiz de oldu. Çocuklarım da bana sağlık ordusunun gösterdiği mücadele nedeniyle Sağlık Bakanlığı´na hediye etmemi önerdi. O niyetle yazdık sevabını sağlık ordusunda hayatını kaybedenlere hediye ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

