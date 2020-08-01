Begüm, otomobilinin bariyere çarpmasıyla yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kontrolden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü Begüm Gençtürk (21), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Begüm Gençtürk yönetimindeki 41 ACC 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü Gençtürk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Begüm Gençtürk, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-08-01 15:23:49
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