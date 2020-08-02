Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi, gençler tarafından tekme tokat dövülerek, polise teslim edildi.

Olay, Merkez Mahallesi 167 Sokak´ta meydana geldi. Gençler, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiye sokak ortasında saldırdı. Gençler, 'Niye uyuşturucu satıyorsun?' diyerek, tekme tokat dövdükleri kişiden üzerindeki uyuşturucuları vermesini istedi. Şüphelinin çorabına sakladığı uyuşturucuları alan gençler, polisi aradı. Bu sırada bazı kişiler, gençlerden sakin olmalarını ve adama vurmamalarını istedi. Gençler ise şüphelinin çocuklara uyuşturucu sattığını öne sürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden az miktarda uyuşturucu çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-08-02 11:34:43



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