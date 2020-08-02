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Tatile giden çiftin yanan otomobillerinden son anda kurtuldu Seyir halinde tutuşan otomobil kullanılamaz hale geldi

İHA

Tatile giden çiftin yanan otomobillerinden son anda kurtuldu Seyir halinde tutuşan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tatile giden çiftin içinde olduğu otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Çift son anda kendini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu.
Olay, 12.00 sıralarında İzmit D100 Karayolu Seka Tüneli çıkışı Anlara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için yola çıkan Vedat A. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadının içinde olduğu 34 CTC 677 plakalı Fiat marka otomobilden seyir halinde dumanlar yükselmeye başladı. İzmit Seka Tüneli çıkışından dumanları fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek yanındaki kadın ile araçtan indi. 2 kişinin araçtan inmesinin hemen ardından dumanların aleve dönüşmesi sonucu otomobil yanmaya başladı.
Kendi imkanlarıyla aracı söndüremeyen sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yanan otomobil söndürüldü. Yangında aracın iç kısmı büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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