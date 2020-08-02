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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bayram trafiğine hava ve karadan denetim Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor Denetimlere katılan Vali Yavuz, dönüşe geçen tatilcileri uyardı: "Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın"

İHA

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bayram trafiğine hava ve karadan denetim Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor Denetimlere katılan Vali Yavuz, dönüşe geçen tatilcileri uyardı: "Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın"

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.
Kurban Bayramı’nın 3. gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar TEM Otoyolu’nun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu’nu da tercih ediyor. Bayram trafiğinin hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda jandarma ekiplerinin denetimleri ise hem havadan hem de karadan sürdürülüyor. Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Haluk Saygılı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ulaşıma açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda denetim gerçekleştirdi. Jandarma helikopteri ve drone ile havadan izlenen yol, karadan da ekipler ve narkotik köpeği 'Sıtma'nın yardımıyla denetlendi. Otoyolu kullanan araçlarda kimlik, maske ve dezenfektan kontrolü yapıldı. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

"Kuzey Marmara Otoyolu trafiğin yükünü aldı"
Kuzey Marmara Otoyolu Mermerciler Gişeleri Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret ederek jandarma personeliyle bayramlaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bölgedeki denetimlerin ardından açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, “Öncelikle Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bayramlarda trafik güvenliği en önemli hususlardan birisi. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti içerisinde, memleketlerine sevdikleriyle buluşmasına vesile olmak en önemli görevimiz. Başta Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile, İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu trafik güvenliği tedbirlerini Kocaeli’de uyguluyoruz. 121 ekibimizle, üzerinde bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu olmak üzere otoban ve D100 Karayolunda yoğun bir şekilde tedbiri alıp planlıyoruz ve kontrol ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolunun trafiğe açılması ile birlikte önemli trafik yükünü de Ankara istikametine aldığını gördük. Şu anda İstanbul istikametine doğru trafiği vermiş bulunuyoruz” dedi.

"Şerit ihlali ve gereksiz parklanma yapmayalım”
Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük bir yatırımın gerçekleşmiş olması nedeniyle gurur duyduklarını kaydeden Vali Yavuz, “Havadan da trafiği kontrol ediyoruz. Sadece yerden değil. PTS’lerimiz diğer tüm teknolojik imkanlarla trafiği takip ediyor denetliyoruz. Asayiş ekiplerimiz başta olmak üzere diğer güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Sürücülerimize çağrımız var. Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın. Aşırı süratten kaçınalım. Şerit ihlali yapmayalım. Ölümlü kazaların çoğunda şerit ihlali var. Hangi yol olursa olsun, yollarda mecbur olmadıkça duraksamayalım. Ölümlü kazaların birçoğu da yine otoyollarda ve diğer yolların kenarlarında gereksiz parklanmalardır. Bayram günleri üzüntü günleri olmasın, vuslat ve sevinç günleri olsun. Bunun için sahadayız. Bunun için tüm güvenlik güçlerimiz 7/24 görevlerine devam ediyor. Bir taraftan yerden denetimler yapıyoruz. Diğer taraftan da anlık olarak yolları gözetliyoruz. Kural ihlalleri yapan sürücülere gerekli işlemleri uyguluyoruz. Buradaki amacımız tüm sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Bu kapsamda da helikopter dahil olmak üzere tüm teknik imkanları kullanıyoruz ki vatandaşlarımız güven içerisinde yollarına devam etsinler ve memleketlerine ulaşsınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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