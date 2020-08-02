Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KURBAN Bayramı tatilinin üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar TEM yolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul´a dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM yolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişeleri'nde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişeleri'nde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun yaşanmadı.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-08-02 18:06:10
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