Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı (2)



TEM'DE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüşleri devam ediyor. Tatilcilerin, TEM yolu İstanbul yönünde akşam saatlerinde oluşturduğu yoğunluk arttı. Sakarya'nın Arifiye Gişelerinden sonra yolun birçok noktasında yoğunlaşan trafik, İstanbul girişine kadar devam ediyor.

D-100 YOLU DAHA RAHAT

D-100 yolUnda ise TEM yoluna göre daha az yoğunluk yaşanıyor. Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı civarında başlayan trafik yoğunluğu Derince Çenesuyu mevkiine kadar devam ediyor. Daha sonra rahat bir şekilde yola devam eden araçlar, İstanbul´un girişi olan Çayırova bölgesinde tekrar yoğunluğa yakalanıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AÇIK

İzmir ve Bursa yönünden İstanbul'a seyreden araçlar için Osmangazi Köprüsü'nde akıcı bir trafik var. Sürücüler Osmangazi Köprüsü'nü kullandıktan sonra Kuzey Marmara yolu üzerinden hiçbir yoğunluk yaşamadan İstanbul'a ulaşabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-08-02 22:12:44



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