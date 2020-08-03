Kuzey Marmara Otoyolu bayram tatilcilerini trafik çilesinden kurtardı Sürücüler, bir kısmı geçici olarak ulaşıma açılan yoldan memnun kaldı Yolu çok beğendiklerini ifade eden sürücüler: "Daha önceden köy yollarını kullanıyorduk ama şu yola girdikten sonra harika bir yol olduğunu gördüm"

Kurban Bayramı’nda TEM Otoyolu’nda oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kısmı geçici olarak hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu, sürücüleri trafik çilesinden kurtardı.

Yoldan memnun kalan sürücüler, "Daha önceden köy yollarını kullanıyorduk, virajlı, sorunlu yollardı. Ama şu yola girdikten sonra harika bir yol olduğunu gördüm" dediler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatı ile, Kurban Bayramı tatilinde TEM Otoyolu’ndaki trafiği rahatlatabilmek amacıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasındaki kısmı kullanan sürücüler, bayram trafiği çilesine yakalanmadan yolculuklarını sürdürüyor. Bayramın 4. günü dönüşe geçen tatilciler, TEM Otoyolu’nun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu’nu da tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu, vatandaşların gideceği mesafeyi kısaltıyor. TEM Otoyolu’nda trafiğe kalmamak için Kuzey Marmara Otoyolunu tercih eden sürücüler, yolu çok beğendiklerini ve sorunsuz bir şekilde istedikleri yere doğru rahatça ilerlediklerini ifade ettiler.



“Trafik daha rahatladı”

Kurban Bayramı nedeniyle akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktıklarını ve dönüş için Kuzey Marmara Otoyolu’nu tercih ettiklerini belirten Kemal Çakan, “Her şey çok güzel, her şey çok mükemmel, bayram güzel geçti. Eskişehir’den İstanbul’a bayram ziyaretine geldik. Tekrar Eskişehir’e gidiyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu çok harika. En kısa zamanda gideceğimiz yere ulaşıyoruz. Trafik daha rahatladı” dedi.



“Yolumuz 2,53 saat kısalacak”

Çekmeköy’den yola çıkarak memleketleri olan Giresun’a geri döndüklerini dile getiren Yalçın Eybil ise, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 4 şeritli yol, gidiş gelişi rahat, konforlu. Gidip gelmekten rahatlık duyuyoruz. Şimdi hesaplarımıza göre yolumuz 2,53 saat kısalacak ve 10 saate yakın yol gideceğiz. Bin kilometre yolumuz var” diye konuştu.



“Daha önceden köy yollarını kullanıyorduk”

Kuzey Marmara Otoyolu açılmadan önce köy yollarını kullandıklarını kaydeden Cihan Öztürk de, “Süper, harika. Az önce de bunun hakkında konuşuyorduk, harika bir yol. Daha önceden köy yollarını kullanıyorduk, virajlı, sorunlu yollardı. Ama şu yola girdikten sonra harika bir yol olduğunu gördüm. Beklenenin de üzerinde olmuş bence” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.