GEBZESEM’in bloklarında hummalı çalışmalar sürüyor

Spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımına hızla devam ettiği GEBZESEM’in çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Yapı, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek. Şap imalatlarına başlanan spor merkezinin, E blok ve C blok kısımlarında işler iyice hızlandı. Mekanik cephe kaplama kontrüksiyon imalatlarına devam eden ekipler, alçı sıva işlerini de sürdürüyor. Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanında yapılıyor. Yapının D Blok temel imalatı tamamlanırken, CE Blok imalatlarına devam ediliyor. Şap imalatlarına da başlayan ve işleri ilerleten ekipler, alüminyum doğrama işlerini devam ettiriyor. Havalandırma ve yangın imalatları da yapılan yapının, kablolama ve kablo taşıma sistemleri yerlerine konmaya başlandı. Ayrıca ekipler, C Blok çelik imalat ve montajını da yapıyor. A Blok kenet çatı alt sacının montajına da geçtiğimiz günlerde başlanan yapının, TPO kaplamalı çatı kontrüksiyonu imalatı devam ediyor.

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi, pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayan spor salonuplates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.

