Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında ve tatil bölgelerinde geçirenler bayramın son gününde TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM yolu Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampası'nda trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'na yöneldi. Tatilciler, Kurban Bayramı nedeniyle geçici süreliğine açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak yoğunluğa takılmadan İstanbul istikametinde ilerledi. Yoğunluğun özellikle öğleden sonra artması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2020-08-03 11:22:33
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