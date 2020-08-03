Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek 

DHA

Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek 


İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda sadece su ve içecek ikram edilmesine karar verildi. 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, hastaların tedavi ve izolasyon süreçlerinin ev, yurtlarda uygulanabilmesine, izolasyona tabi tutulan kişilerin özellikle ilk 7 gün içinde izolasyon şartlarına uyup uymadığının kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine karar verildi. 
Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik ilçelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına, hasta ve izolasyondaki kişilerin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri, muhtar, öğretmen ve imamlarca destek verilmesine, bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması alınan kararlar arasında yer aldı. 
Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda, toplu taziye uygulaması yapılmamasına; düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda su ve içecek dışında yemek ya da herhangi bir ikram verilmemesine, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, işletmeciler ve organizatörlere kararın tebliğ edilmesine karar verildi. Bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için vali yardımcısı başkanlığında valilikçe yayımlanacak yönerge doğrultusunda 'İl Salgın Denetim Merkezi' kurulması da kararlar arasında yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-08-03 14:08:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maske takmayan 102 kişiye ceza kesildi 
YEREL HABERLER Maske takmayan 102 kişiye ceza kesildi 
Kartepe’de açık havada sinema keyfi yaşandı
YEREL HABERLER Kartepe’de açık havada sinema keyfi yaşandı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram çilesi 4. gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram çilesi 4. gününde de ...
Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk ...
GEBZESEM’in bloklarında hummalı çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER GEBZESEM’in bloklarında hummalı çalışmalar sürüyor
Beyoğlu Caddesi’ndeki köprü 4 şerit olacak
YEREL HABERLER Beyoğlu Caddesi’ndeki köprü 4 şerit olacak
Pandeminin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı KOBİS oldu
YEREL HABERLER Pandeminin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı ...
Kuzey Marmara Otoyolu bayram tatilcilerini trafik çilesinden kurtardı Sürücüler, bir kısmı geçici olarak ulaşıma açılan yoldan memnun kaldı Yolu çok beğendiklerini ifade eden sürücüler: "Daha önceden köy yollarını kullanıyorduk ama şu yola girdikten sonra harika bir yol olduğunu gördüm"
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu bayram tatilcilerini trafik ...
İzmit Belediyesi, metruk binanın havuzunu tahliye etti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, metruk binanın havuzunu tahliye ...
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor Bayram tatilinden dönüşe geçen araçlar TEM otoyolunda yoğunluğu arttırdı Gece saatlerinde TEM'de artan araç kuyrukları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor Bayram tatilinden ...
Şoför bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı 
YEREL HABERLER Şoför bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, ...
Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı (2)
YEREL HABERLER Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı (2)
Ormanlık alandaki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Tatilcilerin İstanbul´a dönüş yolculuğu başladı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bayram trafiğine hava ve karadan denetim Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor Denetimlere katılan Vali Yavuz, dönüşe geçen tatilcileri uyardı: "Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın"
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bayram trafiğine hava ve ...
İzmit Belediyesinden Karadenizliler Mahallesi’ne yeni asfalt yol
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden Karadenizliler Mahallesi’ne yeni ...
Bayramını kutlamayan yolcular serzeniş konuşması yaptı dakikalarca alkışlandı Kocaeli'de özel halk otobüsü sürücüsü bayramını kutlamayan yolcularını böyle uyardı Serzenişi haklı bulan yolcular ise alkışlarla sürücüye destek verdi
YEREL HABERLER Bayramını kutlamayan yolcular serzeniş konuşması ...
Kocaeli TEM Otoyolu’nda dönüş çilesi başladı Bayramın 3. gününde dönüşe geçen araçlar TEM Otoyolunda trafiği kilitledi Uzun kuyrukların oluştuğu yol havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli TEM Otoyolu’nda dönüş çilesi başladı Bayramın ...
Dilovası protokolü bayramda buluştu
YEREL HABERLER Dilovası protokolü bayramda buluştu
Suyun rengi ve kokusu değişince kurban atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Suyun rengi ve kokusu değişince kurban atıklarının ...
AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı
YEREL HABERLER AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı
Tatile giden çiftin yanan otomobillerinden son anda kurtuldu Seyir halinde tutuşan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tatile giden çiftin yanan otomobillerinden son anda ...
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 ...
Başiskele’de kurban atıkları anında toplanıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de kurban atıkları anında toplanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X