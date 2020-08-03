Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek 



İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda sadece su ve içecek ikram edilmesine karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, hastaların tedavi ve izolasyon süreçlerinin ev, yurtlarda uygulanabilmesine, izolasyona tabi tutulan kişilerin özellikle ilk 7 gün içinde izolasyon şartlarına uyup uymadığının kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine karar verildi.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik ilçelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına, hasta ve izolasyondaki kişilerin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri, muhtar, öğretmen ve imamlarca destek verilmesine, bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması alınan kararlar arasında yer aldı.

Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda, toplu taziye uygulaması yapılmamasına; düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda su ve içecek dışında yemek ya da herhangi bir ikram verilmemesine, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, işletmeciler ve organizatörlere kararın tebliğ edilmesine karar verildi. Bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için vali yardımcısı başkanlığında valilikçe yayımlanacak yönerge doğrultusunda 'İl Salgın Denetim Merkezi' kurulması da kararlar arasında yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-08-03 14:08:29



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