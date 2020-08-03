3 bin balya saman çıkan yangında kül oldu  

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Şakir ve Kamil Demirtürk'e ait 3 bin balya samanın bulunduğu samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında samanlar küle döndü.

Öğleden sonra Körfez Kutluca köyünde Şakir ve Kamil Demirtürk'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatıldı. Samanların içten içe yanması nedeniyle köylüler samanları kaldırarak su tuttu. Kısa sürede söndürülen yangında, 3 bin balya saman kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-08-03 20:08:06



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