Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı (2)



TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a doğru yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu Bekirdere rampasında ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararıncaya kadar belirli saatlerde devam etti. TEM Otoyolu Bekirdere rampası başta olmak üzere, Dilovası Rampası ile köprü ve viyadük geçişlerinde zaman zaman İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZDinçer AKBİR

2020-08-03 21:32:49



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