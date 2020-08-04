İzmit'in Alemdar Caddesi, 45 gün trafiğe kapalı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Alemdar Caddesi, altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 45 gün için araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, bu süre içinde başka caddelere yönlendirilecek.

İzmit'in en yoğun araç ve yaya trafiği olan caddelerinden Alemdar Caddesi, Kocaeli Kanalizasyon ve Su İdaresi (İSU) tarafından yapılacak yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları çalışması kapsamında 45 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Yayalar için çalışma bölgesinin yanlarına çekilen şeritler ile yürüyüş yolları belirlenirken, D-100 yolu yönüne gidecek sürücüler, İnönü Caddesi üzerinden yönlendiriliyor. Çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'nin sağ tarafında bulunan otopark alanları da iptal edilerek trafiğe açıldı. Ayrıca çift yönlü olan İnönü Caddesi'nin Vali Konağı ile Yenituran Kavşağı arasındaki bölümü çalışma süresince D-100 yolu yönünde tek yönlü olarak trafiğe açık olacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-08-04 11:40:27



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