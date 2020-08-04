Firma konkordato ilan etti, hala satış yapıyor Binlerce kişinin parasına el koyan İstanbul Bilişim, hala satış yapmaya devam ediyor

– İnternet üzerinden sattığı ürünleri göndermeyen, ancak ödemesini alan İstanbul Bilişim binlerce kişiyi mağdur etti. Firma konkordato ilan etmesine rağmen hala internet üzerinden satışa devam ediyor.

2018 yılı öncesinde güvenilir bir şekilde alışveriş yapılabilen İstanbul Bilişim, Türk asıllı Alman yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alındıktan sonra her geçen gün geriye gitmeye başladı. Öncelikle ürün tedarikinde sıkıntı yaşayan İstanbul Bilişim, parasını aldığı ürünleri gönderememeye başladı. Bazı müşteriler ise aylar geçen sürecin ardından ürünlerini aldı. Ürün alamayan ancak paralarını kaptıran müşterilerin bazıları da, uzun süren sürecin ardından firmanın merkezine giderek paralarını almaya çalıştı.



Hala internet sitesi aktif

Ediz Akın’ın firmayı almasının ardından yaşanan süreçler sonunda firma geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, hala internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapmaya devam ediyor. Binlerce kişinin parasını ödememesi rağmen firma, hesap numaralarını vererek para toplamaya da devam ediyor.

Milyonlarca lira parayı alıp, ürün göndermemesine rağmen firmanın hala satış yapması, akıllarda soru işareti bıraktı. İstanbul Bilişim’den hayali ürünlerin alışverişini yapan vatandaşlar, yetkililerden bu hususta denetimlerin daha sıkı olmasını istedi.

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