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Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e kazandırılan mesire alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e kazandırılan mesire alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karamürsel Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar Büyükakın’a yapılan mesire alanını için teşekkürlerini iletti. Ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve parti üyeleri katıldı. İncelemeler sonrası Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın Avcıköy Mesire alanı için bizden talepleri olmuştu. Güzel bir dokunuşla burayı Avcıköy’e ve çevre bölgemizin hizmetine kazandırmış olduk. Park ve Bahçeler dairemiz Kocaeli’nin her köşesine hizmet götürmek için yoğun biçimde çalışıyor. Halkımızın beklentilerine ve önerilerine cevap vermek için bizler de sahadayız. Bir taraftan denetimlerimizi yaparken diğer bir taraftan vatandaşlarımızın önerilerini bire bir dinliyoruz. Öncelik sırasına göre arkadaşlarımız da bu noktada hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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