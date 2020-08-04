Gebze´de kaçak tütün operasyonu



GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polis ekiplerince iş yeri ve deposunda yapılan aramada 260 kilo nargile tütünü, 383 kilo tütün ile 23 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün Gebze'de bir iş yerine baskın yaptı. İş yeri ve depoda yapılan aramada 260 kilo nargile tütünü, 383 kilo tütün, 23 bin 400 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bandrolsüz ürün satan iş yeri sahibi S.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2020-08-04 17:17:42



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