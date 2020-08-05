Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki plajda, denize girmek isterken kalp krizi geçiren Hasan Can Koru (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel plaj işletmesinde meydana geldi. Eşiyle birlikte bir süre plajda güneşlenen Hasan Can Koru, daha sonra denize doğru yöneldi. Koru, suya girmek istediği sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine plaja sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi plajda yapılan Koru'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel hastaneye kaldırılan Hasan Can Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-08-05 14:21:18



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