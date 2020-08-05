Kuyumculardan ’Aklı olan altınını bozdurmasın’ uyarısı Artış rekoru kıran altının 500 lirayı bulması öngörülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumculardan ’Aklı olan altınını bozdurmasın’ uyarısı Artış rekoru kıran altının 500 lirayı bulması öngörülüyor

İHA

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Kocaeli'de kuyumcular, vatandaşlara 'Aklı olan altınını bozdurmasın' uyarısında bulundu.

Kuyumculardan ’Aklı olan altınını bozdurmasın’ uyarısı Artış rekoru kıran altının 500 lirayı bulması öngörülüyor

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Kocaeli’de kuyumcular, vatandaşlara ’Aklı olan altınını bozdurmasın’ uyarısında bulundu.
Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altının gram fiyatı 477 liraya çıktı. Fiyatların sürekli yükselmesi ise, yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor. Altının gram fiyatının yıl sonunda 500 lira seviyesine ulaşacağını öngören kuyumcular ise vatandaşları altınları yastık altında saklamaları ve bozdurmamaları konusunda uyarıyor. Kocaeli’de 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Boztürk, dünyada yaşanılan etkenlerin altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Boztürk, “Belirsizlik ortamı altının çıkışına çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ama bu çıkış her ne olursa olsun ülkemizde bundan dolayı sıkıntı yaşayacak veya herhangi bir panik yapacak bir durum yok” dedi.

Altın 1 senede yüzde 100 değer kazandı
Altının 1 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazandığını kaydeden Boztürk, “Öngörü için şöyle diyebilirim; ortalama 2020 bitimine kadar altında 500 lirayı çok rahatlıkla bekliyoruz. Geçen sene bugün altının gram birim fiyatı 261 liraydı. Ocak ayı itibariyle 295’lerdeydi, şu anda 477 TL civarında bir rakam var. Bu şu demek oluyor, ortalama 1 sene içinde altın hem yatırımcısı, hem kullanıcısı, hem tüketicisi yüzde 100 oranında ortalama bir değer kazanmış oluyor” diye konuştu.

“Aklı olan kesinlikle altınını bozdurmasın”
Vatandaşların altınlarını bozdurması için acele etmesine gerek olmadığını dile getiren Boztürk, “Halkımız yastık altını seviyordu, hala da bu alışkanlığımız devam ediyor. Ülkemizde yastık altı altını dediğimiz ortalama yüzde 4045 oranında bir altınımız var ve halkımız bunun üzerine eklemeye devam ediyor. Çünkü son zamanlarda biz bu süreçleri yaşadığımızda altın bozdurulurken, bu ara tam tersi altını bozdurmak değil de daha çok yatırıma dönük altın almaya devam ediyorlar. Aklı olan kesinlikle altınını bozdurmasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışan belediye işçisi öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışan belediye işçisi ...
Modern alt yapı için İzmit Alemdar Caddesi’nde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Modern alt yapı için İzmit Alemdar Caddesi’nde ...
Kartepe’de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Kartepe’de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor
Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ...
Duran araçlara çarpmamak için manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı Sürücü direksiyonu kırınca tır beton bariyerlerin üzerine çıktı
YEREL HABERLER Duran araçlara çarpmamak için manevra yapan tır beton ...
Başiskele Belediyesi’nden YKS tercihinde gençlere destek
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden YKS tercihinde gençlere ...
Kocaeli sahilleri onlara emanet
YEREL HABERLER Kocaeli sahilleri onlara emanet
Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi ‘Polisim’ deyip, oyun konsolu ile dolandırıcılık yapıyor Dolandırılan vatandaşlar karakola koşuyor
YEREL HABERLER Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılık ...
Başhekim Güneş: Koronavirüs bulaştan yorgun düştü, insanımız uyarılmaktan yorulmadı
YEREL HABERLER Başhekim Güneş: Koronavirüs bulaştan yorgun düştü, ...
Gebze’de yeni Akademi Lise açılıyor
YEREL HABERLER Gebze’de yeni Akademi Lise açılıyor
(Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı Merih Demiral’ın azmi, futbola başladığı sahadaki genç yeteneklere örnek oluyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ...
Yaşlı çiftin testi pozitif çıkınca yaşadıkları bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin testi pozitif çıkınca yaşadıkları bina ...
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
YEREL HABERLER Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen kadın ekipler ...
Kayalıklardan düşen genç kızı 1,5 kilometre sedye ile taşındı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen genç kızı 1,5 kilometre sedye ile ...
Gebze´de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Gebze´de kaçak tütün operasyonu
Baişiskele bayramı temiz geçirdi
YEREL HABERLER Baişiskele bayramı temiz geçirdi
Büyükşehir’den yaşlılara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yaşlılara bayram ziyareti
Kayıp şehir “Nikomedia” günyüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Kayıp şehir “Nikomedia” günyüzüne çıkacak
Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik ...
“Köye Dönüş” projesi Güzey ailesini sevindirdi
YEREL HABERLER “Köye Dönüş” projesi Güzey ailesini sevindirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X