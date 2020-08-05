Fatma Kaplan’dan Kocaelispor efsanesine hediye

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MS hastası olan Kocaelispor’un unutulmaz ismi Melih Gürbüz Öztürk’e Kocaelispor hediye seti gönderdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, lakabı Amigo Barbo olan eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu Melih Gürbürtürk’e Kocaelispor şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan hediye seti gönderdi. Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ve 8090’lı yıllarda Kocaelispor kadrosunun değişmez ismi olan Öztürk, hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

Öte yandan, Kocaelispor’un şampiyonluğunun ardından hem şampiyonluk coşkusunun yaşanması hem de Kocaelispor tarihinin unutulmaması adına İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaelispor Bilgi Yarışması’nın finali Perşembe günü İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan yarışmada, 12 Kocaelispor sevdalısı birinci olabilmek adına mücadele edecek. Finalde birinci olacak taraftar Kocaelispor mağazasında geçerli bin 966 TL, ikinci 1000 TL, üçüncü ise 500 TL hediye çeki kazanacak. Ayrıca büyük finali İzmit Belediye Meydanı’nda takip edecek olan vatandaşlara Kocaelispor hediyeleri dağıtılacak.

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