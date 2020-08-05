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Başiskele'de bayram sonrası temizliği

İHA

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında Başiskele'nin mahallelerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele'de bayram sonrası temizliği

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında Başiskele’nin mahallelerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası da temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başiskele’nin 37 mahallesinde sokak ve caddelerdeki özellikle pis koku ve kirliliğe neden olan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerini yıkama ve dezenfekte işlemlerini yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla konteynerlerin periyodik olarak iç ve dış temizlikleri her gün bir mahallede belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

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