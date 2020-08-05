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İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Başkan Hürriyet, “İzmit neden ikinci bir Efes olmasın?”

İHA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nicomedia'yı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti.

İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Başkan Hürriyet, “İzmit neden ikinci bir Efes olmasın?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nicomedia’yı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti.
Göreve geldiği ilk günden beri İzmit’i turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nicomedia’yı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Başkan Hürriyet bu kapsamda, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dilek Karakuzu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, İzmit’in büyük bir tarihe sahip olduğunu belirterek, “İzmit’in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Pandemi süreciyle ara versek de şimdi tekrar harekete geçtik. Çünkü biz büyük bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Tüm dünyada oldukça revaçta olan kültür turizminin İzmit’e katkıları çok büyük olacaktır. Bakıldığı zaman ülkeye en çok döviz bırakan konu kültür turizmi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihe baktığımızda Roma’ya başkentlik yapmış olan Nicomedia’nın üzerine oturmak bizim için büyük bir zenginlik. Biz bu projeyi ve çalışmaları detaylandırırken kendi kafamıza göre değil alanında uzmanlarla birlikte hareket ediyoruz. Biz sadece bu projede değil de bütün projelerimizde alanında uzman kişilerle çalışıyoruz. Herkesin bildiği üzere daha önce yapılan araştırmalar ve incelemelerde Çukurbağ’da bulunan tarihi kalınlarla birlikte İzmit’in büyük bir başkente, büyük bir imparatorluk sarayına ev sahipliği yaptığı belirlenmişti” dedi.
İzmit’in tarihinin Avrupa’nın büyük ilgisini çektiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, “İzmit Çukurbağ’daki kazılarda mermerlerin renklerini çok iyi koruması ve eşi benzeri olmayan heykellerin ortaya çıkması Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. İzmit’in geçmiş tarihine yurt dışından büyük bir ilgi var. Ancak bunu göstermek, ortaya çıkarmak ve sergilemek gerekiyor. Çukurbağ kazı alanında bulunan rölyefler yurt dışındaki tarihi sempozyumlara konu oldu. Projemizde Çukurbağ Anıtını dünya kültür mirasına kazandırmayı amaçlayan çalışmalarımız yer alacak. Yine bu proje kapsamında Çukurbağ arkeolojik alanını yeniden düzenleyerek Arkeopark olarak turizme açılması için Kocaeli Müze Müdürlüğü ,Oxford Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Tuna Şare Aytürk ve ekibiyle iş birliği içerisindeyiz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile de sürekli olarak iletişim halindeyiz” diye konuştu.
Bu projenin İzmit’e hem kültürel hem de ekonomik anlamda büyük katkısı olacağını düşündüklerini dile getiren Başkan Hürriyet, “Proje için alanında uzman kişilerle hareket ederken yapılacak çalışmalarını finansmanı için de araştırma içerisindeyiz. Daha önce Aydın’da Afrodisias antik kent kazılarına ve sergilemesine destek olan Geyre Vafkı Genel Sekreteri ile görüşerek İzmit’e davet ettik. Vakıf kurma çalışmalarımızı bu şekilde yine tecrübeli. alanında uzman kişilerle gerçekleştireceğiz. 3 bin yıllık tarihi olan hoşgörünün başkenti İzmit’in bir yaşam merkezine dönüşmesi için çalışıyoruz. Tabii ki bahsettiğim çalışma çok uzun soluklu ve istikrar isteyen bir süreç ama bir yerinden tutulması gereken bir çalışma. Bu konunun başlangıcını yapmak bile bizim için çok önemli. İzmit neden ikinci bir Efes olmasın? Biz bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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