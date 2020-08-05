Ormanlık alanda kendini ağaca astı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA)İZMİT´te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Yalçın A. (37), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar etti.

Olay, İzmit Gökçeören Mahallesi Kaynarca yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, ağaca asılı birinin olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, isminin Yalçın A. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından Yalçın A.´nın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yalçın A.´nın nakliyecilik işi yaptığı ve bir süredir de psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-08-05 16:30:48



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