İzmit'te kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi 



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda çağrı yaptı.

İzmit'te bir araya gelen kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda çağrı yaptı. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi adı altında toplanan kadınlar, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' yazılı pankart açarak, sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Elif Sinem Arıkan, "Mücadelemizin geri dönüşü yok. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Bu ülkede her gün, biz kadınlar katlediliyoruz. Erkek şiddetiyle aramızdan ayrılan kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. Bu kadınlar eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, hayatta olabilirlerdi. Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyoruz. İstanbul Sözleşmesi´nin etkin şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu cinayetlerin suç ortaklarıdır. Bize, yarın bir gün bu dövizlerde bizim de ismimizin olabileceğini hissettirenler cinayetlerden sorumlulardır" dedi. Grup basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-08-05 20:43:44



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