TEM’de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkii Anlara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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