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TEM’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazanın kilitlediği TEM havadan görüntülendi

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM otoyolu havadan görüntülendi.

TEM’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazanın kilitlediği TEM havadan görüntülendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM otoyolu havadan görüntülendi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeyken trafiğin yoğunlaşması nedeni ile yavaşlayan Erol Ü. idaresindeki 34 EVP 35 plakalı Hyundai marka otomobil, Hidayet T. idaresindeki 05 EA 530 plakalı Ford marka kamyon ve Ali B. yönetimindeki 34 BP 1911 plakalı kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen b15 DK 878 plakalı kamyon çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonet içerisinde bulunan sürücüsü Ali B. ile aynı aileden olduğu öğrenilen Emine B. yaralanırken, Serhat Bilgiç (27) hayatını kaybetti.

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler kamyonet içerisinde sıkışan yaralıları ve Serhat Bilgiç’in cenazesini çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kısa süre sonra araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan çıkartılan cenaze morga kaldırıldı
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Serhat Bilgiç’in cenazesi ise ekipler tarafından yapılan yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Serhat Bilgiç’in cenazesi morga kaldırıldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol havadan görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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