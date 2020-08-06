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Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek şeritli yolda ters yöne giren hafif ticari araç, seyir halinde olan motorlu kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrularak yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tek şeritli yolda ters yöne giren hafif ticari araç, seyir halinde olan motorlu kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrularak yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Derince Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AFH 078 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tek şeritli olan sokağa ters yönden girdi. Karşı istikametten gelen araçlara yol verebilmek için 2 kere geri giderek yoldan çıkan sürücü, 3. kez ters yöne girdi. Bu kez de karşıdan araçların geldiğini gören sürücü, hızla geri giderken, o sırada arkasında bir pizza firmasının dağıtımını yapan Bülent D. (46) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Bülent D., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ters yönde giden hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir başka araca yol vermek için hızla geri manevra yapıyor. Geri geri giden araç o sırada arkasından gelen motosiklete çarpıyor. Hafif ticari aracın çarpmasıyla yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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