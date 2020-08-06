Yorgun düşen kara leylek, bakıma alındı

KARTEPE(Kocaeli), (DHA)DOĞADA nadir görülen ve bitkin halde bulunan kara leylek, Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde vitamin takviyesi yapıldı.
Sakarya´nın Geyve ilçesinde vatandaşların yol kenarında bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği kara leylek, Kartepe´de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirildi. Ekipler tarafından yorgun düştüğü tespit edilen leylek için vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen kara leyleğin önümüzdeki günlerde doğaya salınacağını belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2020-08-06 12:45:43
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