Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı Otoyola düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu Köprüde asılı kalan tır nedeniyle trafiğe kapatılan TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konteyner yüklü tır, bariyerleri parçaladığı TEM Otoyolu üzerindeki köprüde yan yatarak asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kazada tedbir amacıyla trafik akışının durdurulması, otoyolda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ni birbirine bağlayan TEM Otoyolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki 22 FM 755 plakalı konteyner yüklü tır, köprü üzerinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır bariyerleri parçalayarak köprü üzerinde asılı kaldı. Trafiğin hızla aktığı TEM Otoyolu’na düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köprüde asılı kalan tırın devrilme tehlikesi nedeniyle TEM Otoyolu’nu iki yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D100 karayoluna yönlendiriliyor. Devrilen tırı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

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