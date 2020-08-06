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TIR KALDIRILDI, TEM TRAFİĞE AÇILDI

TEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR´ın kaldırılmasının ardından karayollarına bağlı ekipler, köprü üzerinden otoyola doğru sarkan demir korkuluk ve bariyerleri keserek çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu tamamen trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-08-06 15:02:10



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