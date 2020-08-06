Lastiği patlayan otomobil çay ocağı önünde oturanların arasına daldı: 1 yaralı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lastiği patladığı iddia edilen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir çay ocağı önünde oturan müşterilerin arasına daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Gölcük 19 Mayıs Caddesi 66 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D. idaresindeki 06 FB 2685 otomobil, otoparktan çıktığı sırada lastiği patladı. Patlama sesine irkilen sürücü korkunca araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde üzerinde bulunan çay ocağının önünde oturan müşterilerin arasına dalarak bir kişiyi hafif şekilde yaraladı.

Meydana gelen kazada yaralanan B.T. adlı kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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