5 yaşına kadar yürüyemeyen ve konuşamayan çocuk özel eğitimle engellerini aştı Kızının ilk adımlarını izleyerek ilk cümlelerini duyan anne: "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşına kadar yürüyemeyen ve konuşamayan çocuk özel eğitimle engellerini aştı Kızının ilk adımlarını izleyerek ilk cümlelerini duyan anne: "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor"

İHA

5 yaşına kadar yürüyemeyen ve konuşamayan çocuk özel eğitimle engellerini aştı Kızının ilk adımlarını izleyerek ilk cümlelerini duyan anne: "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor"

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yüzde 60 duyma problemi ve fiziksel gelişim geriliği ile dünyaya gelen, 3 yaşına kadar tek bir adım atamayarak konuşamayan Ekin Damla Yakın, aldığı özel eğitimin ikinci ayında konuşmaya ve yürümeye başlayarak ailesini sevince boğdu. Çocuğunun ilk adımlarına ve ilk cümlelerine tanık olan anne, "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor" dedi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Servi ve İrfan Yakın çiftinin 2 kızlarından en küçükleri olan 5 yaşındaki Ekin Damla Yakın, damakdudak yarığı rahatsızlığı ve fiziksel olarak gelişim geriliğiyle dünyaya geldi. Doğuştan iki kulağında da yüzde 60 işitme kaybı bulunan minik Ekin Damla, kulağına takılan işitme cihazı sayesinde ailesini duyabildi. Ekin Damla Yakın, 3 yaşına kadar hiçbir konuşma belirtisi göstermeyip, hiçbir fiziksel hareketi yapamayınca ailesi endişelenmeye başladı. Kızlarının durumuna nasıl çözüm bulacaklarını araştıran aile, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni keşfetti. Buraya gelerek öğretmenlerle konuşan aile, daha sonra minik kızlarını buradaki öğretmenlere emanet etti. Burada çeşitli eğitimler gören minik Ekin Damla, eğitimlere başlamasından yaklaşık 2 ay sonra ilk adımlarını atmaya başladı. Kızlarının ilk hareketlerine ve ilk cümlelerine şahit olan aile ise büyük bir mutluluk yaşadı. Eğitimine ve gelişimine devam eden Ekin Damla Yakın, akıcı bir şekilde konuşarak yardım almadan tek başına yürümeye başladı. Minik Yakın'ın gelişimine şahit olan annesi Servi Yakın ise, mutluluğunu, "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor" diyerek ifade etti.

“Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık”
Ekin Damla’nın annesi Servi Yakın, geride bıraktıkları zorlu süreci anlattı. Kızının damakdudak yarıklı doğduğunu söyleyen anne Yakın, "Fiziksel olarak da gelişim geriliği vardı o zaman kendisinde, tanısı o şekilde konmuştu. Buraya gelme sebebimiz hem fiziksel hem işitsel olarak gelişim kaydetmekti. Burayı internet üzerinden buldum, araştırdım. Ailem zaten İzmit’te yaşıyordu. Gelip görme imkanı buldum. Gelip burada hocalarımla konuştuktan sonra başlama kararı aldım. Kızım o zaman 2 buçuk yaşındaydı. Kızım da işitme cihazı kullandığı halde ses çıktısı hiç yoktu. Fiziksel olarak da bağımsız hiçbir şekilde hareket etmiyordu. İki elle bile zor yürüyordu. Buraya başladım. Buradaki hocalar çok yardımcı oldular, tavsiyelerde bulundular. Çok ilgililer, çok güler yüzlüler, çok samimiler. Kızım çok sevdi. Kızımın sevmesi benim için ilk öncelikti. Sevgiyle yaklaşıldığı için kızım çok sevdi. Buradan ayrılmak istemiyordu. Bu şekilde başladım. İlk zamanlar tabii ki yavaş bir süreç geçti, yavaş bir ilerleme kaydettik. 2 ay içerisinde kızım, ilk bağımsız hareketlerini yapmaya başladı, ilk bağımsız adımlarını atmaya başladı. Bu bizim için çok güzel bir şeydi. Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor” dedi.

“Biraz fedakarlık ve çokça sevgi her şeyin hallolmasına sebep oluyor”
Kızlarındaki bu gelişimi gördükten sonra büyük sevinç yaşadıklarını kaydeden Servi Yakın, eğitim konusunda aldıkları karardan memnun kaldıklarını ifade etti. Süreçten sonra eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Yakın, “Şartları zorlayarak, Adapazarı’ndan buraya gelip gitmeye başladık ve kızımdaki değişimleri günbegün, ay ay gördük. Şu anda kendisi konuşabiliyor. Ses çıktısı olmayan çocuğum cümleler halinde konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor, kendi başına bağımsız yürüyebiliyor artık. Bu, buradaki öğretmenlerimizin sayesinde. İdarenin, öğretmenlerin, herkesin sevgisi ve ilgisi sayesinde kaydettik. Biz burada sadece eğitim görmüyoruz, dostluklarda kuruyoruz. Öğretmenlerimiz, buraya gelen insanlar, çocuklar sayesinde hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, birbirimize bir şeyler katıyoruz. Hiç kimse pes etmesin. Her şeyin bir çaresi var, çaresiz hiç bir şey yok. Biraz araştırmak, biraz fedakarlık ve çokça sevgi her şeyin hallolmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kandıra Karpuzu ağızları tatlandırıyor
YEREL HABERLER Kandıra Karpuzu ağızları tatlandırıyor
Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kenevir bahçesini, pitbull ve kangal köpekleriyle korumaya almış
YEREL HABERLER Kenevir bahçesini, pitbull ve kangal köpekleriyle ...
67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya çıkardı 
YEREL HABERLER 67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya ...
Hobi için aldığı hamile koyunlar çıkan yangında telef oldu Ahırda çıkan yangında yaşlı adam canını zor kurtardı Ahırı küle döndüren yangında kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Hobi için aldığı hamile koyunlar çıkan yangında telef ...
Metruk iş yerinde iki gurup arasında silahlı kavga: 2 yaralı İş yerindeki yaralı ve saldırganlar itfaiye merdiveni ile binadan çıkarıldı Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken kaçan saldırgan ise aranıyor
YEREL HABERLER Metruk iş yerinde iki gurup arasında silahlı kavga: 2 ...
Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı
YEREL HABERLER Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye ...
Başiskele meclisi Ağustos ayı oturumunu tamamladı
YEREL HABERLER Başiskele meclisi Ağustos ayı oturumunu tamamladı
Hiroşima ve Nagasaki İzmit’te anılacak
YEREL HABERLER Hiroşima ve Nagasaki İzmit’te anılacak
Hemşirede korona virüs çıkınca Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hemşirede korona virüs çıkınca Aile Sağlığı Merkezi ...
Lastiği patlayan otomobil çay ocağı önünde oturanların arasına daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil çay ocağı önünde ...
Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar ...
Kazada hayatını kaybeden belediye işçisinin adı yaşatılacak
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden belediye işçisinin adı ...
Yürüyüş yollarını kullanan motosikletliler cezalandırılıyor
YEREL HABERLER Yürüyüş yollarını kullanan motosikletliler ...
Başkan Şayir’den Ellibeş’e hizmet sunumu
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den Ellibeş’e hizmet sunumu
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı (2)
Kocaeli’deki havuzlar İSU kontrolü altında
YEREL HABERLER Kocaeli’deki havuzlar İSU kontrolü altında
Başiskele’de açık havada yaz etkinlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de açık havada yaz etkinlikleri başlıyor
Fabrika işçisinin iş kazasında kopan kolu 12.5 saatte yerine dikildi Makineye kaptırdığı kolu kopan işçi: “Kolumun koptuğunu duyduğumda dünyam başıma yıkılmıştı. Ameliyattan çıktığımda dünyalar benim oldu” 12.5 saatlik başarılı ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Düzgün: “Elini gördüğünde hastamız sevindi, bu işin en güzel tarafı o”
YEREL HABERLER Fabrika işçisinin iş kazasında kopan kolu 12.5 saatte ...
Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılıkta onlarca hesap açılmış Her dolandırdığı kişinin ardından hesabı kapatıp, Mehmet Ali takma ismiyle farklı hesap açıyor
YEREL HABERLER Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılıkta ...
Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı Otoyola düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu Köprüde asılı kalan tır nedeniyle trafiğe kapatılan TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı ...
Yorgun düşen kara leylek, bakıma alındı
YEREL HABERLER Yorgun düşen kara leylek, bakıma alındı
Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor  
YEREL HABERLER Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı ...
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X