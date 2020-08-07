İzmit Belediyesinden metruk yapılara geçit yok

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi’nde kullanılmayan ve tehlike oluşturan metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’ta bulunan metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

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