İnşaattan düşen kalıp ustası öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası Recai Ihlamur (59), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Kalıp ustası Recai Ihlamur, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından dengesini kaybedip, düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Recai Ihlamur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Recai Ihlamur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-08-07 14:20:07
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