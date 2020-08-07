İnşaattan düşen kalıp ustası öldü

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası Recai Ihlamur (59), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Kalıp ustası Recai Ihlamur, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından dengesini kaybedip, düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Recai Ihlamur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Recai Ihlamur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-08-07 14:20:07



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