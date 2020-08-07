Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

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Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucularla yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısları takibe aldı. Takip sonrasında düzenlenen operasyonda 41.48 gram sentetik kannabinoid, 13.80 gram metamfetamin, 0.45 gram kokain, 0.60 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, 4 kök kenevir ve 1 hassas terazi ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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