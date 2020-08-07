Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 7 kişi, gözaltına alınırken, bir miktar sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain, esrar, ecstasy hap ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-08-07 15:41:57
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