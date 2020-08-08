Datça’daki Uluslararası Sanat Akademisinden Başkan Hürriyet’e davet

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi tarafından, Datça’da bu yıl onuncusu düzenlenen ve teması ’Kadına Yönelik Şiddet’ olan Uluslararası Sanat Akademisi ve Sanat Festivali’ne davet edildi.

Muğla Datça Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA), tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Akademisi ve Sanat Festivaline İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet davet edildi. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve etkinliklerin teması "kadına yönelik şiddet" olan KNİDOS’un SIR’ı Sanat Festivali’nde Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Meclis Üyesi Çetin Sarıca ile Meclis Üyesi ve Proje Koordinatörü Arsal Arısal eşlik ediyor.

UKKSA yaz ayı etkinlikleri 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü açılış ve ödül töreniyle başlayacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de konuşma yapacağı etkinliklerin ilk gününde kadınların sanat eserleri sergilenecek.

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