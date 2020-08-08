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Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı

DHA

Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesindeki çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.
Dilovası Turgut Özal Mahallesi´nde yaşayan çocuklar, pandemi nedeniyle okullara ara verilmesi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadı. EBA TV´den derslerini takip eden ve dönemi tamamlayan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mahallelerinde spor yapmak istedi. Ailelerinin de desteğini alan çocuklar, etraftan topladıkları atık tahta, plastik ve demirleri kullanarak, mahalledeki boş arsaya futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.
'BABALARIMIZ ÇOK YARDIMCI OLDULAR'
Kale, pota ve fileyi yaparken babalarından yardım aldıklarını söyleyen Emine Karataş, "Pandemi sürecinde EBA TV´den derslerimizi düzenli bir şekilde dinledik. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için arkadaşlarımızla böyle bir şey planladık. Tahta parçaları vardı. Onları kullandık. Tahta parçaları, ip parçaları kullandık. Boş arazileri düzenledik önce. Bunları yaparken ailelerimiz, özellikle babalarımız çok yardımcı oldular. Hafta sonları işe gitmedikleri zaman bize yardım ettiler. Biz gösterip, planladık. Onlar da yaptı" dedi.
'SPOR TESİSİ GİBİ OLDU BURASI'
Yaptıkları alanın bir spor tesisini andırdığını belirten Yunus Emre Çilek, "Zaten pandemi sürecinde bir yere gidemiyoruz. Sonra topladığımız tahta ve plastik parçalarla voleybol, basketbol ve futbol sahaları yaptık. Arkadaşlarım da çok yardımcı oldular. Benim hep futbola bir tutkum vardı. Futbol oynamak isterdim. Arkadaşlarla toplanıp bir futbol sahası yaptık ve oynadık. Çok güzel zaman geçirdik. Spor tesisi gibi oldu burası." diye konuştu.
'ARKADAŞLARLA KENDİ ARAMIZDA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIK'
Spor aktivitelerinden eksik kalmak istemediklerini ifade eden Bülent Karakaş, "Sokaklardan tahta parçaları topladık. Arkadaşlarımızdan da yardım aldık. Pandemi sürecinde okullar kapalıyken, spor aktivitelerimizden eksik kalmayalım diye arkadaşlarla kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER
2020-08-08 13:24:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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