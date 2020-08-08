Çayırova Belediyesinin aracılığıyla, bin 500 kişi işe başladı



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde iş arayanlar, Çayırova Belediyesi´nin Mavi Masa birimine başvuruyor. İŞKUR ile birlikte çalışan Mavi Masa´ya 2020 yılı içerisinde başvuran yaklaşık 7 bin kişiden bin 500´ü çeşitli işlere yerleştirildi.

Çayırova Belediyesi´ne bağlı Mavi Masa birimi, ilçede iş arayanların umudu oluyor. İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi ile ortak yürütülen çalışmada, Mavi Masa´ya müracaat edenlerin kayıtları yapılıyor ve bu kişiler, uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi´nin sanayicilerle yaptığı görüşmeler neticesinde de ilçede ikamet eden kişilerin iş bulması kolaylaştı. 2020 yılının ilk 7 ayında Mavi Masa´ya müracaatta bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tamamı çeşitli iş yerleri ile görüştürüldü. Bu kişilerden bin 500´ü çalışmaya başladı.

'SANAYİSİYLE ÖNE ÇIKAN BİR İLÇEYİZ'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediyemizde oluşturduğumuz Mavi Masa aracılığıyla, İŞKUR ile birlikte bu projeyi yönetiyoruz ve işsiz kardeşlerimize iş buluyoruz. Özellikle ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın otomotiv sektörü, gıda sektörü gibi sektörlerde iş bulabilmeleri için müracaatlarını alıyoruz. Bizler göreve geldikten hemen sonra, sanayicilerimizle buluşmak suretiyle hem diyaloglarımızı geliştirdik hem de işbirliği çerçevesinde işsiz kardeşlerimizi yönlendirme noktasında yardımcı olduk. Özellikle 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde, yaklaşık 7 bin kardeşimiz müracaat etti. Bin 500 kardeşimiz bu sektörlerde işe yerleştirildi. Biz Çayırova ilçesi olarak sanayisiyle ve meskun mahalleriyle öne çıkan bir ilçeyiz. Bu anlamda da işsiz kardeşlerimize iş bulma konusunda belediye olarak aracı oluyoruz" dedi.

'İLÇEMİZ, İŞ BULMA NOKTASINDA BELLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Çayırova´nın sanayisiyle iş bulma yönünde yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, "Bu anlamda aracı olmak istedik, vesile olmak istedik. Bir anlamda bu, işsiz kardeşlerimiz ile personel arayan firmaları buluşturma projesidir. Bu projeyi daha da aktif hale getirerek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem müracaatları alıyor hem de yönlendirme ve işe yerleştirme aşamalarında vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oluyor. Hem sanayicilerimiz hem de işçi kardeşlerimiz bu açığı gidermiş oluyorlar. Herhangi bir aksamaya meydan vermemek adına, projeyi, İŞKUR ile birlikte yönetiyoruz. Bundan dolayı da inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. Çünkü güzel bir işe vesile olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

'EKİM AYINDA BİR İSTİHDAM FUARI YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

İlerleyen süreçte istihdam fuarı düzenleyerek, işverenler ile işçi adaylarını buluşturmayı planladıklarını açıklayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bizim bölgemizde otomotiv sektörü biraz daha yoğun. Otomotiv sektörüne ve gıda sektörüne yönlendirme yapıyoruz. Yine vasıflı ve vasıfsız personel arayan diğer sektörlere de aracı olmaya çalışıyoruz. Biz bir adım daha ileriye gitmek suretiyle, ekim ayında bir istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Tabi bu salgın süreciyle ilgili gelişmeler olumlu olursa, süreç o şekilde gelişirse, istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız, işveren ile işçi kardeşlerimizi buluşturup, süreci daha da hızlandırmak. İnşallah Çayırova ilçemizde bu bir ilk olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra Çayırova ilçemizdeki işsizlik oranı inşallah daha da aşağıya inecektir."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-08-08 13:32:20



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