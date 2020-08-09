Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü inceledi



Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Can EROK/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen tek şarjla 8 saat kullanılan Hidromek HICON 7W elektrikli yerli ekskavatörü inceleyerek, kullandı. Erdoğan, yerli ve milli aracının hayırlı olmasını dileyerek, "Şu anda satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek de dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri´nin açılış töreni öncesi, 2016´dan bu yana TÜBİTAK´ın desteğiyle geliştirilen 7 ton ağırlığında, lastikli ve elektrikli olmasıyla dünyadaki ilk ve tek şehir ekskavatörü Hidromek HICON 7W´yi inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekskavatörün teknik özellikleri ile ilgili Hidromek Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık´tan bilgi aldı. Bir süre ekskavatörü inceleyen ve bilgi alan Erdoğan, daha sonra iş makinesini kullandı ve tören alanına kadar ekskavatör ile gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretim aracımız hayırlı olsun. Şu anda satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek de dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım." dedi. İncelemelere Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.

TEK ŞARJLA 8 SAAT KULLANILACAK, 1,5 SAATTE ŞARJ OLACAK

Hidromek HICON 7W, sahip olduğu elektrikli motoru sayesinde daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7W, şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabilecek. HICON 7W kullanıcılarına kapalı alanlarda, bahçelerde ve parklarda, şehir içi şantiyelerde, tünellerde ve yer altında çalışma imkanı sunacak, şehir içi inşaat alanlarında bakım onarım işlerinde rahatlıkla kullanılabilecek. Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacak olan HICON 7W, araç şarj istasyonlarında 3,5 saatte tam şarj olabilecek. Hızlı şarj ile 1 saat 30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli BEYZA NUR GÜLER-GÜVEN USTA-CAN EROK

2020-08-09 17:56:57



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