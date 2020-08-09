Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hamdolsun, aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi"

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid19 aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel sektör, üniversite ve devlet işbirliği ile Kovid19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde, yerli aşı geliştiren ülkeler arasında, ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Bu projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız bugün aramızda. Hamdolsun, aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye, ilaç ve tıbbi cihaz kurulumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Aşının yanı sıra, ilaç geliştirme faaliyetlerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan favipiravir etkin maddesini baştan sona, 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik. Ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Bunun yanında ilaç geliştirme alanında kendi özgün projelerimiz devam ediyor. Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarımıza, gerek bu süreçte sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyor, vereceğiz" dedi.

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