Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyete geçirilen TÜBİTAK Yeni Mükemmeliyet Merkezi’nin açılış törenine katıldı.



Açılış töreninde eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hazır bulundu. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193’ten, 321’e çıkartarak, ülkemizin üretim kapasitesini güçlendirdik. Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettik. Böylece 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat hacmimiz, geçen sene 180 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında 33 bin 523 firma ihracat yaparken, 2019 yılında bu rakam 90 bin 617 firmaya yükseldi. Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz, dünyada ses getirmeye başladı. Türkiye Savunma Sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 70’lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700’ü geçti. Aynı yıllarda savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız, 56’dan bin 500’e yaklaştı. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,8 milyar dolara yükseldi. 20032020 arasında yeni veya ilave yatırımlar için 70 bin 415 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu dönemde İŞKUR aracılığı ile 9 milyon 21 bin vatandaşımız istihdam imkanına kavuştu. IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu sıfırladık. Artık bizim IMF’ye borcumuz yok. Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça sözümüzün de itibarı arttı. Takip eden, tüketen, başka ülkelerin pazarı olan ülke konumundan, tasarlayan, üreten, ürettiğini dünyanın 200’ü aşkın ülkesine ihraç eden ülke konumuna geldik. Tüm bunları da 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. ‘Herkesin ufku denizi kadardır’ derler. Biz kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz. Yaptıklarımız, hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var” dedi.



"Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 hedeflerimiz ile taçlandırmak gibi ideallerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var"

Kanal İstanbul gibi muhteşem projeleri olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 hedeflerimiz ile taçlandırmak gibi ideallerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var. Son 18 yılda yaptıklarımız gibi inşallah bu hedefleri, hayalleri, vizyonları da birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Başarı hikayelerimizi ülkemizin sıkıntıya girmesini bekleyen muhterisler ile değil, yine sizlerle, gayretli bilim adamlarımız ile, araştırmacılarımız ile mühendislerimiz ile, cesur sanayicilerimiz ile, gençlerimiz, emekçilerimiz ile, Türkiye’nin potansiyeline inanan yatırımcılarımız ile yazacağız” diye konuştu.



Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak 7 farklı altyapı hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesini ziyaret ederek Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılıktan kurtulması yolunda hizmet verecek 7 önemli altyapıyı hizmete açtı.



TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi

Merkezde, araç tahrik sistemleri dinamometreleri, şanzıman sistemleri, enjektör ve pompa sistemleri, motor gövde döküm teknolojileri, kritik malzeme geliştirme, egzoz arıtma sistemleri ve elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve dünya standartlarına uygun performans ve emisyon değerlerine sahip modern motor sistemlerinin üretilmesi sağlanacak.



TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı

Askeri mühimmatlarda kullanılan ve yurtdışı kaynaklardan satın alım yoluyla temin edilen enerjetik malzemelerin ülkemizde üretilebilmesi için gerekli olan üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygunluk çalışmalarının gerçekleştirilmesi artık mümkün hale gelecek.



TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi

Biyomalzeme alanı: Biyomalzemeler, genellikle biyolojik olayları taklit eden prosesler ile üretilen ve canlı doku ile uyumlu olmasını sağlayacak özellikler taşıyan malzemeler olarak tanımlanıyor. Sahip oldukları yapısal ve fonksiyonel özellikler sebebiyle, yenilikçi ve yerinde teşhis teknikleri, ilaç salınım sistemleri, doku yenileme ve onarım teknolojileri gibi çeşitli koruyucu ve terapötik sağlık hizmetlerinde pek çok açıdan bir devrim oluşturacak.



Biyomalzeme teknolojileri: "Biyoinert malzemeler, biyoaktif malzemeler (yüzey kaplamaları dahil), akıllı, uyabilen sistemlerin geliştirilmesi"



Biyomekanik alanı: "Biyomekanik hem canlı dokuların hem de bu dokuların tedavisinde kullanılan biyomalzemeleri mekanik açıdan izlemeyi kapsayan bir alan. Merkezde biyomekanik laboratuvarının yükleneceği iki ana misyon var; “ArGe kapsamında geliştirilen ürünlerin hedef doku ve uygulamaya yönelik mekanik özelliklerinin test edilmesi. Ülkemiz implant ve biyomalzeme üreticileri için en önemli eksikliklerden olan biyomekanik standart test hizmetlerinin verilmesi.”



Biyoelektronik alanı: "Elektronik alanında meydana gelen gelişmeler, sağlık alanında da geliştirilen sistem ve cihazlarda özellikle elektronik ölçümleme ve görüntüleme alanlarında kullanılıyor. Elektroniğin tıp ve biyoloji ile artan sinerjisinin bir ürünü olarak, bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar ile hastalığın teşhis ve tedavi edilmesinde önemli süreçler işletilebilmekte ve birçok hastalık tedavi edilebilir hale gelmekte."



TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi

Enerji, havacılık ve demir çelik sektörlerinde yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmak üzere araştırma, ürün geliştirme ve prototip imalatına yönelik konusunda tek yetkin merkez. Helikopter ve uçak motorlarının tek kristal kanatçıkları MAM da üretilmekte.



TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans Test Merkezi

Fotovoltaik (FV) Performans ve Güvenlik Test Merkezi, Avrupa’daki FV Performans ve Güvenlik Test Merkezlerinden farklı bir yapıda Metroloji Enstitüsünün altında kurularak Optiksel, Elektriksel, Termal, Mekaniksel test sistemlerinin kalibrasyonlarında kullanılan referans sistemlerinin izlenebilirlikleri birincil seviye izlenebilirlik sistemlerine bağlandı. Böylece ölçümlerin güvenilirliği ve doğruluğu TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından sağlanmış oldu. TÜBİTAK UME FV Performans ve Güvenlik Test Merkezinde FV performans ve güvenlik test çalışmaları konularında Avrupa’da ilk sıralarda yer alan TÜV Rheinland (Almanya), Fraunhoufer (Almanya), JRC (Avrupa Ortak Araştırma Merkezi, Belçika) INTA (İspanya), ISHF (Almanya), SUPSI (İsviçre)ile aynı seviyelerde ölçüm belirsizliği ile FV üreticilerine test hizmeti verilmekte.



TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi

Çevresel Testler Merkezi ile Sivil Savunma Sanayinin ve bu kapsamda hizmet veren ARGE kurum kuruluş ile üniversitelerin ihtiyaç duyduğu çevresel test altyapısının kurulması amaçlandı. Bu projenin hayata geçirilmesi ile özellikle Savunma Sanayi için çok büyük öneme sahip çevresel testler ile ilgili standartların gereği olan çoğu test hizmeti gerçekleştirilmiş olacak.



TÜBİTAK SAGE ArGe Hizmet Binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini ziyaretinde, iki önemli anlaşmaya da imza attı. TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında, “Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Geliştirme Anlaşması” TÜBİTAK ile Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı. Gerçek zamanlı işletim sistemleri yüksek doğruluklu zamanlama ve öngörülebilirlik ile emniyet kritiklik ve yüksek düzeyde güvenilirlik gibi özel ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla tasarlandı. Tesis, ara katman seviyesine eklenecek yeni yeteneklerin ve özeliklerin geliştirilmesine katkı verecek. TÜBİTAK BİLGEM ise GİS’i yeni teknolojik trendlere ve sektörlerin emniyet kritik sistem ihtiyaçlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine devam edecek.



TÜBİTAK MAM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SekaparkTıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün geliştirme Anlaşması

TÜBİTAK MAM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark arasında “Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün Geliştirme Anlaşması” TÜBİTAK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından imzalandı. Endemik bitki kapasitesini etkin kullanarak tarımsal kalkınmada öncü nitelikli tarım uygulamasını hayata geçirmek amaçlanıyor. Bu çalışmalarla, TÜBİTAK MAM’ın sahip olduğu altyapıların sürdürülebilirliği sağlanarak aynı zamanda mükerrer altyapı yatırımlarının önüne geçilecek. Böylelikle TÜBİTAK MAM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tıbbi aromatik bitkiler alanında ArGe ihtiyacını karşılayabileceği bir ArGe merkezi olacak. Geliştirilecek olan ürünler, ileride gerçekleşecek ArGe çalışmaları ile yüksek teknoloji ürünü ilaçlara dönüşecek.

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