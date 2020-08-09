Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)

DHA

Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (2)


'ÇIĞIR AÇICI KRİTİK TEKNOLOJİLERDE ATILIM SAĞLAYACAĞIZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri´nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomide eşi benzeri yaşanmamış bir dönemden geçiyoruz. Salgınla birlikte dünya düzeni sarsılmaya başladı. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreç, kurulu güç dengelerini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net, ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üslerinden biri yapmak. Herkeste heyecan uyandıran yeni teknolojiler ve ürünler, bu topraklarda geliştirip, tüm dünyaya yine bu topraklardan yayılabiliriz. Milli teknoloji hamlesiyle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, katma değerli üretimi geliştirecek ve çığır açıcı kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayısını da 200 bin kişiye çıkaracağız" dedi.  
'İLK TURCON'U ÇIKARDIK, 2023'E KADAR TÜRKİYE'DEN 10 TURCORN ÇIKARACAĞIZ'
Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Varank, "Küresel ekonomide de bu alanda kıyasıya bir yarış var. Kurulduktan belli bir süre sonra 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere dünyada 'Unicorn' deniliyor. Dünyada 486 unicorn var. Türkiye de yakın zamanda ilk unicornunu, biz bunu biraz Türkçeleştirdik, ilk 'Turcorn'unu çıkardı. Amacımız 2023'e kadar en az 10 turcornun ülkemizden çıkması. Stratejimiz 5 ana başlıktan oluşuyor. Yüksek teknoloji ve inovasyon politikalarıyla, dünyada rekabet avantajı kazanacak ve küresel ligde üst sıralara tırmanacağız. Teknoloji ve verimlilik odaklı bir sanayileşme için, dijital dönüşüme hız vereceğiz. Girişimciliği teşvik edecek, ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Elbette tüm bu adımların başarısı beşeri sermayemizle ilişkili. Petrol zengini, hammadde zengini bir ülke değiliz. Ancak, bizi pek çok gelişmiş ülkeden farklılaştıran muazzam bir insan kaynağımız, genç nüfusumuz var. Dolayısıyla beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında uygulayacağımız politikalar tamamlayıcı bir rol oynayacak" diye konuştu.   
'GENÇLER TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRSİN, İCAT ÇIKARTSIN İSTİYORUZ' 
Bu noktada TÜBİTAK'ın önemli bir fonksiyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına destekler veriyor, bilimin ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz. Sadece son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına 1,5 milyar TL, araştırma ve destek programlarına da 1.8 milyar TL kaynak aktardık. Sanayi-Doktora Programıyla, yetişmiş insan gücümüzü sanayiye entegre ederken, Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla tersine beyin göçü açısından tarihi bir adım attık. Gençler teknoloji geliştirsin, icat çıkarsın ve hepimizi şaşırtsın istiyoruz. Bunun için de bugüne kadar yapılmamış projeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir motivasyonla hayata geçiriyoruz. İşte TEKNOFEST bunlardan bir tanesi. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan bu etkinlik, toplumda muazzam bir karşılık buldu. Deneyap teknoloji atölyeleriyle de geleceğin teknoloji yıldızlarına bugünden yön çiziyor, potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi.   
'TÜBİTAK SAYESİNDE ÇARPICI BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATTIK'
TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını belirten Bakan Varank, elinde bulunan turboşaft motorunu göstererek, şöyle konuştu: 
"Elimde gördüğünüz ve MAM'da üretilen bu ürün turboşaft motorlarında kullanılan türbin kanatçığı. Bu kanatçık, milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in motorunda kullanılan en yüksek katma değerli parça. Bu parça olmaksızın, uçaklar ya da helikopterler havalanamaz. Dolayısıyla kimse size bunu kolay kolay satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 5 ülkeden birisiyiz. Halihazırda TEİ'ye 160 adet teslim ettik. Gördüğünüz bu küçücük kare, SİHA'ların kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık dedektörü. Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar nokta atış yapabiliyor. BİLGEM'de geliştirdiğimiz bu dedektör, savunma sanayimizin kritik bileşenlerinden birisi. Binlerce dolar verip yurt dışından almak isteseniz dahi alamıyorsunuz. Biz bu dedektörü yurt dışı muadillerine göre çok daha kaliteli ve ucuza üretebiliyoruz. Son örneğimi sağlık ve gıda sektöründen vereceğim. Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Beyza Nur GÜLER-Dinçer AKBİR-Güven USTA-Can EROK
2020-08-09 19:47:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı
YEREL HABERLER Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye güç katacak tesisleri hizmete açtı…(2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başarı hikayelerimizi ülkemizin sıkıntıya girmesini bekleyen muhterisler ile değil, yine sizlerle, gayretli bilim adamlarımız ile, araştırmacılarımız ile mühendislerimiz ile, cesur sanayicilerimiz ile, gençlerimiz, emekçilerimiz ile, Türkiye’nin potansiyeline inanan yatırımcılarımız ile yazacağız" “Yaptıklarımız, hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye güç katacak tesisleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü inceledi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hamdolsun, aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin güç katacak tesisleri hizmete açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz” “Sadece vatandaşlarımıza ulaşmakla kalmadık, bizden yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin yardımına koştuk” “Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin güç katacak ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz” “Son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmaların 1,5 milyar lira kaynak sağladık” “Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e çıkartacağız”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Ülkemizi dünyanın ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü inceledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı “Satışları hızlandırmamız lazım"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve elektrikli ...
KOBİS bisikletleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER KOBİS bisikletleri dezenfekte ediliyor
Körfez Cuma Deresi’nde ıslah çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Körfez Cuma Deresi’nde ıslah çalışmaları başladı
Akçaray’ın dumansız hava sahası genişledi
YEREL HABERLER Akçaray’ın dumansız hava sahası genişledi
Çocuk yaşta başladığı mesleğinin son ustalarından oldu Kalaycılık mesleğinin bitmemesi için direniyor Unutulmaya yüz tutan mesleğini 53 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta başladığı mesleğinin son ustalarından ...
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler Mavi ve yeşilin buluştuğu koylardan enfes manzaralar Karadeniz kıyısındaki koylar tatilcilerin uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan ...
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı Otobüsü şoförü para hırsı uğruna sosyal mesafeyi umursamadı Yolcular ile sürücü arasında tartışma çıktı
YEREL HABERLER Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı Otobüsü ...
1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın
YEREL HABERLER 1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın
Kocaeli’de fabrika yangını Suni çim fabrikası 1 ay arayla 2 kez yandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de fabrika yangını Suni çim fabrikası 1 ay ...
Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç: “Yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın”
YEREL HABERLER Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç: “Yatırım ...
Çayırova Belediyesinin aracılığıyla, bin 500 kişi işe başladı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesinin aracılığıyla, bin 500 kişi işe ...
Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı
Adnan Menderes üst geçidindeki yürüyen merdiven kapatılacak
YEREL HABERLER Adnan Menderes üst geçidindeki yürüyen merdiven ...
Datça’daki Uluslararası Sanat Akademisinden Başkan Hürriyet’e davet
YEREL HABERLER Datça’daki Uluslararası Sanat Akademisinden Başkan ...
IMA Türkiye Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği faaliyete geçti
YEREL HABERLER IMA Türkiye Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği ...
Tamir etmek için getirdiği klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu Tamir ettiği klimanın içinden iki yavru kumru çıktı Minik kumrular, tamircinin dikkati sayesinde ölümden döndü
YEREL HABERLER Tamir etmek için getirdiği klimanın içinden çıkanları ...
Padişaha hediye taşınan Karamürsel sepetinin namı dünyaya yayıldı Dükkanında ürettiği Karamürsel sepetlerini yurt dışına ihraç ediyor Karamürsel sepetinden beşik, pazar arabası yaptı
YEREL HABERLER Padişaha hediye taşınan Karamürsel sepetinin namı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X