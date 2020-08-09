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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan çok kritik korona virüs uyarısı “Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir”

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, "Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan çok kritik korona virüs uyarısı “Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, “Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezlerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende eski başbakan ve eski meclis başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hazır bulundu.

“Alt yapısıyla iftihar ettiğimiz bir sağlık sistemine sahibiz”
Prograda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sayın Cumhurbaşkanım sağlığa vermiş olduğunuz ve artan desteklerinizle bugün alt yapısıyla iftihar ettiğimiz bir sağlık sistemine sahibiz. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın zor bir sınav verdiği pandemi sürecinde bunu her zamankinden daha çok fark ediyoruz. Sayenizde bu gururu birlikte yaşıyoruz. Liderliğinde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde her vatandaşın vaktinde ve kaliteli bir sağlık hizmetinde sorun yaşanmadığı bir Türkiye hedefinde adım adım ilerliyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda ülkemizin çağ atladığı bir dönemi inşa ettik. Bu dönemin insanımızın layık olduğu hizmete en yüksek seviyede kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum” dedi.

“Memnuniyeti daha da arttırmayı hedefliyoruz”
“Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye’nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır” ifadelerine yer veren Koca, “Sağlık insan gücünün niteliği ve niceliğini arttırarak sağlık çalışanlarımızın üzerindeki iş yükünün azaltılması, aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması, yeni modern hastanelerin faaliyete alınması, kurulmakta olan mükemmeliyet merkezleri, inme, obezite ve onkoloji merkezi gibi özellikli hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla memnuniyeti daha da arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Dışa bağımlılıktan kurtulmalı bu alanda teknoloji ihraç eden bir ülke olmalıyız”
Sağlık yatırımlarının önemine değinen Koca, “Sağlık stratejik bir alanımızdır. İlaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılıktan kurtulmalı bu alanda teknoloji ihraç eden bir ülke olmalıyız. Milli sağlık sanayisine sahip olmak günümüz Türkiye’sinde yerli ve milli savunma sanayisine sahip olmak kadar önem arz etmektedir. Bu alanlardaki yatırımlarımız, üretim ve hizmet sektörünün dinamizmi yanında, üniversitelerimizin akademik başarılarına bağlıdır. Birlikte sinerji oluşturduğumuzda güçlü olduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir”
Korona virüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, “İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zaman işaret ediyor. Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safhada hizmet veren sağlık çalışmalarımız herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Bu nedenle huzurunuzda insanlarımıza vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi; salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir. İkincisi ise mesafeli sosyal hayat. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacak. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olursak. Çok değerli insanları bizden alan bu salgını Allah’ı izni ile hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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