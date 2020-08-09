Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kocaeli’de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Halil Erdoğan’ı, Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Yeğeni Halil Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.